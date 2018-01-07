Иномарка влетела в троллейбус в Новосибирске

Новосибирск, 7 января. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и иномарки произошло вчера в Новосибирске, пострадавших нет.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, опубликованную в мобильном приложении «Автоспас» Новосибирск», автомобильная авария произошла в субботу, 6 января, около 17.00 часов вечера по местному времени на на улице Кирова: столкнулись троллейбус №8 и иномарка Toyota Corolla.

Водитель общественного транспорта остановился перед пешеходным переходом в районе перекрестка с улицей Грибоедова, однако водитель иномарки среагировать не успел и влетел в троллейбус. По последним данным, пострадавших в ДТП нет. Сотрудникам охраны правопорядка предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах аварии.