Рецидивист ударил жителя Новосибирска ножом в живот

Новосибирск, 6 января. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Новосибирска, который ударил ножом в живот мужчину.

Инцидент произошел в пятницу, 5 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Ранее судимый за убийство 38-летний житель Калининского района напал с ножом на 32-летнего мужчину во время разгоревшегося между ними конфликта и нанес удар в живот. Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в медицинское учреждение.

В настоящее время в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если его признаю виновным, то ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжает выяснение обстоятельств случившегося.