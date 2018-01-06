Более 80 домов в Ленинском районе Новосибирска остались без воды

Новосибирск, 6 января. Жители Ленинского района Новосибирска частично остались без холодного и горячего водоснабжения из-за коммунальной аварии, случившейся вчера.

Прорыв трубы зафиксировали в пятницу, 5 января, на 2-й улице Карпинского, сообщают региональные информационные источники. Также произошла авария на улице Южной: без воды остаются пять многоэтажных жилых домов, кроме этого несколько десятков домов, расположенных рядом, остались без холодного и горячего водоснабжения.

Специалисты в настоящее время ликвидируют последствия коммунальной аварии. Возобновление подачи воды планируется к 21:00 часов вечера сегодняшнего дня.