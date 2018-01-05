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Хоккеисты «Сибири» вырвали победу у «Адмирала» в овертайме во Владивостоке
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    Хоккеисты «Сибири» вырвали победу у «Адмирала» в овертайме во Владивостоке

    13:35  5 Января 2018  /обновлено: 13:35  05 Января 2018
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    Хоккеисты «Сибири» вырвали победу у «Адмирала» в овертайме во Владивостоке

    Новосибирск, 5 января. Хоккейный клуб из Новосибирска «Сибирь» вырвал победу у «Адмирала» в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хоккеисты «Сибири» выиграли со счетом 3:2 на льду во Владивостоке.

    «Адмирал» из Владивостока вел в счете до середины третьего периода. Казалось, победа уже близка, как подопечные Владимира Юрзинова забросили три шайбы в ворота приморской команды в последние десять минут. Эта уже пятая победа новосибирцев, стоит отметить, что в последних встречах минимальное количество забитых шайб — три.

    У «Сибири» на свой счет шайбы записали Иван Верещагин, Александер Бергстрем и Рок Тичар. У «Адмирала» отличились Владимир Бутузов и Егор Яковлев, сообщает пресс-служба «Сибири».

    Напомним, что Владимир Юрзинов возглавляет «Сибирь» с декабря прошлого года.

    Автор: Дарья Смолина
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