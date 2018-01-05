Пожилая женщина пострадала в ДТП с участием двух иномарок в Новосибирске

Новосибирск, 5 января. Автомобильная авария с участием двух иномарок случилась в Центральном районе Новосибирска, в дорожно-транспортном происшествии пожилая женщина получила травму позвоночника.

Участниками автомобильной аварии стали две иномарки: Toyota Corolla и Toyota Vitz. Автомобили двигались по проспекту Красный со стороны улицы Гоголя, транспортное средство Toyota Corolla допустило столкновение с иномаркой, сообщается на странице «Инцидент Новосибирск».

У автомобиля Toyota Vitz, в котором находилась пострадавшая женщина, была повреждена часть кузова, в результате чего были зажаты задние двери. Женщину доставили в медицинское учреждение. На месте автомобильной аварии работали сотрудники ДПС.