Смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика произошло в Новосибирской области

Новосибирск, 4 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 18 километре трассы Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий днем в среду, 3 января: грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

Женщина, управлявшая автомобилем Ford Focus, двигалась в сторону Новосибирска. Она не справилась с управление и выехала на встречную полосу, по которой в это время двигался грузовик марки Hyundai. В результате столкновения пассажир легкового автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм. Женщина-водитель была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.