Пожилая супружеская пара погибла при пожаре в доме в Бердске

Новосибирск, 4 января. Два пожилых человека погибли при пожаре в частном доме в Бердске Новосибирской области. Их тела обнаружили сотрудники пожарно-спасательного подразделения.

Пожар в частном доме случился около трех часов дня в Новом поселке Бердска 4 января. По информации «Курьер. Среда. Бердск», в доме жила пожилая супружеская пара, отмечается, что мужчина был парализован.

Напомним, крупный пожар в цехе на обувной фабрике произошел в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области утром 4 января. При пожаре на фабрике погибли десять человек. Как стало известно, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.