Стало известно, когда ждать потепления в Новосибирске

Новосибирск, 4 января. Легкие морозы ожидаются в Новосибирске лишь к 9 января. Столбик термометра днем будет показывать минус девять.

После 9 января в Новосибирске будет значительно теплее, по данным синоптиков, 10 и 11 января днем в городе будет -5 и -4 соответственно, ночью синоптики обещают -11. В эти дни временами будет идти снег.

Синоптики прогнозируют, что с 6 января в городе будут постепенно спадать морозы. В выходные днем будет без осадков и до -19. В понедельник, 8 января, будет еще теплее — -14, также обещают облачность с прояснениями и без осадков. Ночью в эти дни температура будет варьироваться от -23 до -26. Синоптики обещают, что в пятницу, 5 января, в Новосибирске ожидается ночью -29, а днем -22, небольшая облачность и без осадков в течение суток.