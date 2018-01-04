Десять человек погибли при пожаре на обувной фабрике под Новосибирском

Новосибирск, 4 января. Десять человек стали жертвами крупного пожара в обувном цехе в поселке Чернореченский Новосибирской области. Случившимся уже заинтересовалась прокуратура: надзорное ведомство проверит соблюдение местными властями законов в связи с пожаром.

Пожар произошел в цехе по производству обуви в поселке Чернореченский Искитимского района утром 4 января.

«В результате пожара, по предварительным данным, погибло девять человек (в том числе, возможно, иностранные граждане)», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работает искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев. По предварительной версии, замыкание электропроводки стало причиной возгорания.

Напомним, накануне два человека погибли при пожаре в частном доме в Самарской области.