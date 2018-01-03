МЧС предупреждает жителей Новосибирской области о резком похолодании

Новосибирск, 3 января. Жителей Новосибирской области предупреждают о резком ухудшении погодных условий, ожидаются изморозь, туман и гололедица на дорогах.

По информации регионального Гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается понижение температуры. Ночью столбик термометра опуститься до минус 35 градусов. Кроме этого, синоптики предупреждают местных жителей об изморози, тумане, на дорогах образуется лед.

Сотрудники МЧС предупреждают о соблюдении правил безопасности, а автомобилистов просят не нарушать скоростной режим и правила дорожного движения при нахождении за рулем автомобиля. Так же возрастает риск возникновения пожара, отмечает МЧС.