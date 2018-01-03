Более 300 домов остались без тепла и света в Новосибирске из-за прорыва газопровода

Новосибирск, 3 января. Более двух с половиной тысяч жилых домов остались без тепла и света в Ленинском районе Новосибирска из-за повреждения газопровода.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, прорыв на газопроводе высокого давления зафиксировали в среду, 3 января, около 12:10 часов по московскому времени на улице Станционной: снегоуборочная техника повредила газопровод высокого давления. В ведомстве отметили:

«В настоящее время происходит заполнение системы. В результате данного происшествия выявлено отключение газоснабжения 2393 частных дома и двух школ, которые в регламентные сроки перешли на резервные источники питания и теплоснабжения».

К настоящему моменту повреждение полностью ликвидировано. Специалистам удалось восстановить подачу тепла и света около 15:15 часов по московскому времени.