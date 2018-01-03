Пожарные спасли девять человек в Новосибирске

Новосибирск, 3 января. Спасатели эвакуировали девять человек из горящего дома в Новосибирске.

Чрезвычайное происшествие случилось в среду, 3 января, около 13:13 часов дня в доме, расположенном на улице Пархоменко в Ленинском районе, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области. В ведомстве отмечают:

«С балкона горящего этажа была спасена женщина и ребёнок четыре года. Из подъезда было эвакуировано семь человек».

Пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание около 13:39 часов дня. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. Одной из версий является короткое замыкание электропроводки.