Мужчина погиб при столкновении легковушки и грузовика под Новосибирском

Новосибирск, 3 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня под Новосибирском: столкнулись иномарка и грузовик.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию от очевидцев в социальных сетях, автомобильная авария произошла в среду, 3 января, на объезде за селом Раздольное: столкнулись седан Ford Focus и грузовой Hyundai.

По словам очевидцев, мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП, на место аварии прибыли три машины скорой помощи. Сотрудникам охраны правопорядка предстоит разобраться в обстоятельствах смертельной аварии. На месте ДТП образовалась большая пробка, движение транспорта затруднено.