«Сибирь» одержала победу над «Амуром» в матче КХЛ

Новосибирск, 3 января. Новосибирская хоккейная команда «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» в рамках гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Хоккейный клуб «Сибирь» обыграл хабаровский «Амур» по буллитам со счетом 3:2. У победителей на 11-ой минуте отличился Йоонас Энлунд, на 55-ой минуте забил шайбу Рок Тичар, и Вячеслав Основин отправил решающую шайбу в ворота, сообщает информационное агентство «INFOX.ru».

У хабаровской команды отличился Томаш Зогорна (6, 55). На данный момент «Сибирь» набрала 68 очков и занимает девятое место в Восточной конференции. В свою очередь, «Амур» с 69 очками находится на восьмой позиции.