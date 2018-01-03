Новосибирск, 3 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Новосибирской области: столкнулись легковой автомобиль и грузовая машина.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, автомобильная авария произошла во вторник, 2 января, около 20:50 часов вечера на 84 километре трассы Р-256 Новосибирск — Барнаул. Отечественный автомобиль ВАЗ под управлением 46-летнего водителя столкнулся с грузовиком МАЗ. По предварительным данным известно, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пассажиры легковушки, 35-летняя женщина и двухлетняя девочка, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».