Пьяный автомобилист влетел в иномарку в Новосибирске и попытался скрыться

Новосибирск, 2 января. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Ленинском районе Новосибирска: пьяный водитель на иномарке устроил авария и попытался скрыться.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщение, опубликованное на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла на пересечении улиц Связистов и Титова, у остановки «Парашютная»: Toyota Vista столкнулась с Dodge Stratus. Установлено, что первая иномарка, за рулем которой находился пьяный водитель, двигалась на высокой скорости и не успела притормозить на запрещающий сигнал светофора. От сильного удара японский седан вылетел на тротуар.

Виновник аварии попытался скрыться с места ДТП, однако очевидцы задержали его. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняю все обстоятельства аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.