Пять пожарных машин окружили «горящее» здание ГУМа в Новосибирске

Новосибирск, 2 января. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Новосибирске: очевидцы сообщили о дыме из окон здания ГУМа на площади Маркса, однако пожар не подтвердился.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на слова очевидцев ЧП, дым из окон здание ГУМа, расположенного на площади Маркса, зафиксировали во вторник, 2 января. На место инцидента около 10:30 часов утра по местному времени прибыли пять автомобилей пожарных.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, о дыме из окон здания сообщил один из очевидцев. К настоящему моменту пожар не подтвердился.