Петарда, попавшая на балкон квартиры, стала причиной пожара в Новосибирске

Новосибирск, 1 января. Квартира в многоэтажном жилом доме загорелась из-за петарды, которая залетела на балкон квартиры. Инцидент произошел в Новосибирске в новогоднюю ночь.

По словам очевидцев, пожар произошел в доме, который расположен на улице Толбухина в Дзержинском районе города. Неизвестные запускали петарды, и одна из них попала на балкон квартиры, которая на шестом этаже, сообщают новостные источники региональных СМИ. На месте происшествия работали специалисты пожарного подразделения. Информация о том, есть ли пострадавшие, отсутствует.

ГУ МЧС по Новосибирской области напоминает, что ни в коем случае нельзя запускать фейерверки из окон домов, с балконов и рядом с домами, так как это может стать причиной пожара.