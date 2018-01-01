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Украина
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Происшествия
Петарда, попавшая на балкон квартиры, стала причиной пожара в Новосибирске
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    Петарда, попавшая на балкон квартиры, стала причиной пожара в Новосибирске

    20:13  1 Января 2018  /обновлено: 20:13  01 Января 2018
    337

    Петарда, попавшая на балкон квартиры, стала причиной пожара в Новосибирске

    Новосибирск, 1 января. Квартира в многоэтажном жилом доме загорелась из-за петарды, которая залетела на балкон квартиры. Инцидент произошел в Новосибирске в новогоднюю ночь.

    По словам очевидцев, пожар произошел в доме, который расположен на улице Толбухина в Дзержинском районе города. Неизвестные запускали петарды, и одна из них попала на балкон квартиры, которая на шестом этаже, сообщают новостные источники региональных СМИ. На месте происшествия работали специалисты пожарного подразделения. Информация о том, есть ли пострадавшие, отсутствует.

    ГУ МЧС по Новосибирской области напоминает, что ни в коем случае нельзя запускать фейерверки из окон домов, с балконов и рядом с домами, так как это может стать причиной пожара.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #новосибирск #петарда
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