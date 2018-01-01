Мужчина спас соседа из горящей квартиры в Новосибирске

Новосибирск, 1 января. Житель Новосибирска спас соседа из горящей квартиры в доме на улице Кубовая. Возгорание в квартире произошло около семи часов утра 1 января.

Получив сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома, огнеборцы в составе 11 человек незамедлительно выехали на место происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. Для тушения пожара специалисты задействовали четыре единицы техники. Отмечается, что огонь повредил стены, мебель и вещи, которые были в доме. Специалисты выясняют причину пожара.

По информации «НГС.Новости» один из жильцов выбил дверь в квартиру, где произошло возгорание, и вынес соседа, который спал у себя дома, на улицу. Медики осмотрели мужчину и доставили его в лечебное учреждение с признаками отравления угарным газом.