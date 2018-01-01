Пьяная автоледи устроила ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 1 января. Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали две иномарки, случилось в Дзержинском районе Новосибирска ночью 1 января. По информации местных СМИ, виновница аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Автоледи, которая управляла Hyundai Solaris, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с Nissan Qashqai, в котором находились женщина и ребенок.

«Пьяные девушки пытались повернуть на парковку перед домом Доватора, 17» — приводит «НДН.инфо» слова женщины-водителя автомобиля Nissan Qashqai.

Пострадавших в автомобильной аварии нет. Отмечается, что виновница дорожно-транспортного происшествия ехала с подругой, после случившегося они оставили транспортное средство и скрылись. В результате удара у Hyundai Solaris выбито колесо.