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Аэропорт Новосибирска обслужил 5-миллионного пассажира
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    Аэропорт Новосибирска обслужил 5-миллионного пассажира

    18:04  31 Декабря 2017  /обновлено: 18:04  31 Декабря 2017
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    Аэропорт Новосибирска обслужил 5-миллионного пассажира

    Новосибирск, 31 декабря. Новосибирский аэропорт «Толмочево» установил новый рекорд: обслужил пятимиллионного пассажира.

    Пятимиллионного пассажира с учетом транзитных и трансферных встретил аэропорт «Толмочево» сегодня, 31 декабря, с начала 2017 года. Это не только рекорд этого года, но и за всю историю существования авиапредприятия. Известно, что пассажир вылетел из Новосибирска. 

    «Достижение рекордной отметки стало возможным благодаря высоким темпам роста пассажиропотока в первом полугодии. <…> Четырёхмиллионный пассажир обслужен 18 октября, на два месяца раньше по сравнению с 2016 годом»,  — сообщает пресс-служба аэропорта «Толмочево».

    Кроме этого отмечается, что в декабре текущего года был установлен еще один рекорд: было обслужено 16,4 тысячи пассажиров в сутки.

    Напомним, что аэропорт праздновал свой рекорд 24 ноября этого года: было обслужено 4,5 миллиона человек. Житель Пекина, который летел из Новосибирска в Москву, стал юбилейным путешественником для аэропорта.  

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #аэропорт
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