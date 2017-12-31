Аэропорт Новосибирска обслужил 5-миллионного пассажира

Новосибирск, 31 декабря. Новосибирский аэропорт «Толмочево» установил новый рекорд: обслужил пятимиллионного пассажира.

Пятимиллионного пассажира с учетом транзитных и трансферных встретил аэропорт «Толмочево» сегодня, 31 декабря, с начала 2017 года. Это не только рекорд этого года, но и за всю историю существования авиапредприятия. Известно, что пассажир вылетел из Новосибирска.

«Достижение рекордной отметки стало возможным благодаря высоким темпам роста пассажиропотока в первом полугодии. <…> Четырёхмиллионный пассажир обслужен 18 октября, на два месяца раньше по сравнению с 2016 годом», — сообщает пресс-служба аэропорта «Толмочево».

Кроме этого отмечается, что в декабре текущего года был установлен еще один рекорд: было обслужено 16,4 тысячи пассажиров в сутки.

Напомним, что аэропорт праздновал свой рекорд 24 ноября этого года: было обслужено 4,5 миллиона человек. Житель Пекина, который летел из Новосибирска в Москву, стал юбилейным путешественником для аэропорта.