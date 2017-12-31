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Новосибирские спасатели освободили двух заблокированных в лифте подростков
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    Новосибирские спасатели освободили двух заблокированных в лифте подростков

    11:49  31 Декабря 2017  /обновлено: 11:49  31 Декабря 2017
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    Новосибирские спасатели освободили двух заблокированных в лифте подростков

    Новосибирск, 31 декабря. Двое подростков оказались заблокированы в лифте одного из домов Новосибирска. Спасатели, выехав на место происшествия, освободили детей.

    Сообщение о том, что в лифте дома, который находится по улице Сибиряков Гвардейцев, застряли два подростка, возраст которых 12 и 13 лет, поступило в МАСС около 13.30 в субботу, 30 декабря. На месте происшествия спасатели были уже через 12 минут, сообщается на странице «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте». Как стало известно, дети более получаса находились в лифте.

    Спасатели с помощью специального инструмента раздвинули двери лифта, и подростков вытащили из оков лифта. Отмечается, что медицинская помощь детям не понадобилась. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #спасатели #подростки
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