Новосибирские спасатели освободили двух заблокированных в лифте подростков

Новосибирск, 31 декабря. Двое подростков оказались заблокированы в лифте одного из домов Новосибирска. Спасатели, выехав на место происшествия, освободили детей.

Сообщение о том, что в лифте дома, который находится по улице Сибиряков Гвардейцев, застряли два подростка, возраст которых 12 и 13 лет, поступило в МАСС около 13.30 в субботу, 30 декабря. На месте происшествия спасатели были уже через 12 минут, сообщается на странице «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте». Как стало известно, дети более получаса находились в лифте.

Спасатели с помощью специального инструмента раздвинули двери лифта, и подростков вытащили из оков лифта. Отмечается, что медицинская помощь детям не понадобилась.