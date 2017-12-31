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Девочка-подросток ушла из лицея и пропала в Новосибирске
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    Девочка-подросток ушла из лицея и пропала в Новосибирске

    11:42  31 Декабря 2017  /обновлено: 11:42  31 Декабря 2017
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    Девочка-подросток ушла из лицея и пропала в Новосибирске

    Новосибирск, 31 декабря. Девочка-подросток, которой 15 лет, ушла из лицея и пропала в Новосибирске. Волонтеры «ДоброСпас-Новосибирск» просят жителей помочь найти девочку.

    Как стало известно, девочка ушла из лицея НГТУ, который расположен по адресу улица Выставочная дом 36, в 08.20 в пятницу, 29 декабря. На данный момент информации о ее местонахождении нет, сообщается на странице «ДоброСпас-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Рост девочки 165 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы светлые. Она была одета в темно-зеленую куртку(парку), светлую вязанную шапку, черные штаны и черные замшевые ботинки.

    Содружество волонтеров просит добровольцев помочь найти подростка. Все, кто владеет какой-либо информацией, просьба обратиться в полицию или в организацию «ДоброСпас-Новосибирск».

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #подросток #пропал человек
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