18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Митрополит Иларион: Передача Исаакиевского собора РПЦ состоится в обозримом будущем
Происшествия
Hyundai и Mazda лоб в лоб столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Hyundai и Mazda лоб в лоб столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие

    15:54  30 Декабря 2017  /обновлено: 15:54  30 Декабря 2017
    203

    Hyundai и Mazda лоб в лоб столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие

    Новосибирск, 30 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировском районе Новосибирска: столкнулись две иномарки.

    Автомобильная авария произошла в субботу, 30 декабря, около 13:00 часов по местному времени возле дома № 77 на улице Немировича-Данченко: иномарки Hyundai и Mazda столкнулись лоб в лоб.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на информацию от очевидцев, один человек пострадал. В «Автоспасе» сообщают:

    «Mazda Demio двигалась по улице Немировича- Данченко со стороны улицы Станиславского, Hyundai IX35 — навстречу «Мазде» со стороны улицы Римского-Корсакова. Водитель «Мазды» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Hyundai».

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #новосибирск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        18:04   30 Декабря 2017
        1467
        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        17:11   30 Декабря 2017
        7096
        Депутат Госдумы: После поражения в Сирии ИГ готово взять ответственность за любой теракт

        Депутат Госдумы: После поражения в Сирии ИГ готово взять ответственность за любой теракт

        12:14   30 Декабря 2017
        306
        Путин напомнил Трампу о необходимости выстраивать конструктивный диалог с Россией

        Путин напомнил Трампу о необходимости выстраивать конструктивный диалог с Россией

        12:09   30 Декабря 2017
        260