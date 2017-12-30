Hyundai и Mazda лоб в лоб столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие
Новосибирск, 30 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировском районе Новосибирска: столкнулись две иномарки.
Автомобильная авария произошла в субботу, 30 декабря, около 13:00 часов по местному времени возле дома № 77 на улице Немировича-Данченко: иномарки Hyundai и Mazda столкнулись лоб в лоб.
По информации региональных новостных источников со ссылкой на информацию от очевидцев, один человек пострадал. В «Автоспасе» сообщают:
«Mazda Demio двигалась по улице Немировича- Данченко со стороны улицы Станиславского, Hyundai IX35 — навстречу «Мазде» со стороны улицы Римского-Корсакова. Водитель «Мазды» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Hyundai».