Hyundai и Mazda лоб в лоб столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие

Новосибирск, 30 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировском районе Новосибирска: столкнулись две иномарки.

Автомобильная авария произошла в субботу, 30 декабря, около 13:00 часов по местному времени возле дома № 77 на улице Немировича-Данченко: иномарки Hyundai и Mazda столкнулись лоб в лоб.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на информацию от очевидцев, один человек пострадал. В «Автоспасе» сообщают: