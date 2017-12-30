Работник стройфирмы в Новосибирске забрался на башенный кран и требует зарплату

Новосибирск, 30 декабря. Работник строительной компании в Новосибирске, которому не выплачивают зарплату в течение нескольких месяцев, в знак протеста забрался на башенный кран.

По информации региональных новостных источников, строительные работы ведутся на улице Зорге. В социальных сетях фотографии протеста появились в пятницу, 29 декабря: работник «ПТК-30» несколько суток находился в кабине башенного крана в знак протеста, так как долг по его зарплате составляет 140 тысяч рублей. По словам очевидцев, внизу дежурила машина скорой помощи и пожарный транспорт. Мужчина находился на башенном кране и в ночь на 30 декабря.