Трамвай сбил школьника в Самаре

Новосибирск, 30 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в минувшую пятницу в Самаре: трамвай сбил школьника.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону, трагический инцидент произошел в пятницу, 29 декабря, около 19:15 часов вечера в Кировском районе в районе дома №76 по улице Советской: водитель трамвая допустил наезд на 15-летнего подростка, который переходил трамвайные пути в неустановленном месте. Школьнику понадобилась помощь медиков.

В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося.