Мужчина скончался под колесами электрички в Новосибирске

Новосибирск, 30 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в минувшую пятницу в Первомайском районе Новосибирска: мужчина попал под колеса электрички.

По информации региональных новостных источников, трагический инцидент произошел в пятницу, 29 декабря, около 17:25 часов по местному времени на перегоне станции между станциями «Юность» и «Сибирская». Электричка двигалась из Искитима в Новосибирск, 42-летний мужчина двигался в попутном направлении в наушниках и капюшоне. Он не не реагировал на сигналы машиниста, который применил экстренное торможение, однако местного жителя спасти не удалось, он скончался под колесами электрички.