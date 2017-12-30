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Мужчина скончался под колесами электрички в Новосибирске
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    Мужчина скончался под колесами электрички в Новосибирске

    10:56  30 Декабря 2017  /обновлено: 10:57  30 Декабря 2017
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    Мужчина скончался под колесами электрички в Новосибирске

    Новосибирск, 30 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в минувшую пятницу в Первомайском районе Новосибирска: мужчина попал под колеса электрички.

    По информации региональных новостных источников, трагический инцидент произошел в пятницу, 29 декабря, около 17:25 часов по местному времени на перегоне станции между станциями «Юность» и «Сибирская». Электричка двигалась из Искитима в Новосибирск, 42-летний мужчина двигался в попутном направлении в наушниках и капюшоне. Он не не реагировал на сигналы машиниста, который применил экстренное торможение, однако  местного жителя спасти не удалось, он скончался под колесами электрички.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск #электричка
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