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Общество
Должников по алиментам отправили строить горку на детской площадке в Новосибирске
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    Должников по алиментам отправили строить горку на детской площадке в Новосибирске

    13:20  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:20  29 Декабря 2017
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    Должников по алиментам отправили строить горку на детской площадке в Новосибирске

    Новосибирск, 29 декабря. Жители Новосибирска, получившие наказание за долги по алиментам в виде административных работ, направлены на обустройство детской площадки в городе.

    Как сообщает пресс-служба УФССП России по региону, должники по алиментам отправлены на строительство и благоустройство детской площадки в левобережной части города. В сообщении ведомства отмечают:

    «Должники начали строить горку, расчищать дорожки от снега и заложили основу для снеговика. Обустройство будет продолжаться и после новогодних праздников».

    Наказание на территории Ленинского и Кировского района в виде административных работ назначено 106 должникам, пятая часть из которых являются женщинами.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск #работы #должники
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