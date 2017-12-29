Должников по алиментам отправили строить горку на детской площадке в Новосибирске

Новосибирск, 29 декабря. Жители Новосибирска, получившие наказание за долги по алиментам в виде административных работ, направлены на обустройство детской площадки в городе.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по региону, должники по алиментам отправлены на строительство и благоустройство детской площадки в левобережной части города. В сообщении ведомства отмечают:

«Должники начали строить горку, расчищать дорожки от снега и заложили основу для снеговика. Обустройство будет продолжаться и после новогодних праздников».

Наказание на территории Ленинского и Кировского района в виде административных работ назначено 106 должникам, пятая часть из которых являются женщинами.