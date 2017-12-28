Новосибирский колледж запрещал студентам носить усы, бороду и татуировки

Новосибирск, 28 декабря. Студентам в Новосибирском промышленном колледже запрещали носить усы, бороду и татуировки. Прокуратура региона проверила правила внутреннего распорядка после обращения одного из родителей обучающегося.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в правилах действительно прописано, что запрещено носить усы и бороду, татуировки. Установленные правила в колледже противоречат федеральному закону и нарушают права студентов на самовыражение, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Правила внутреннего распорядка колледжа были опротестованы.

Было установлено, что в учебном заведении действовало «негласное правило»: студенты не могли выходить из здания во время перемены.