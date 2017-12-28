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Общество
Новосибирский колледж запрещал студентам носить усы, бороду и татуировки
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    Новосибирский колледж запрещал студентам носить усы, бороду и татуировки

    21:04  28 Декабря 2017  /обновлено: 21:04  28 Декабря 2017
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    Новосибирский колледж запрещал студентам носить усы, бороду и татуировки

    Новосибирск, 28 декабря. Студентам в Новосибирском промышленном колледже запрещали носить усы, бороду и татуировки. Прокуратура региона проверила правила внутреннего распорядка после обращения одного из родителей обучающегося.

    В ходе проверки прокуратура выяснила, что в правилах действительно прописано, что запрещено носить усы и бороду, татуировки. Установленные правила в колледже противоречат федеральному закону и нарушают права студентов на самовыражение, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Правила внутреннего распорядка колледжа были опротестованы.

    Было установлено, что в учебном заведении действовало «негласное правило»: студенты не могли выходить из здания во время перемены.

    «В связи с чем директору колледжа внесено представление об устранении нарушений Конституции Российской Федерации и законодательства о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #проверка #колледж
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