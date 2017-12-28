Сын главного судебного пристава Новосибирской области осужден на 9 лет

Новосибирск, 28 декабря. Житель Новосибирска — сын главного судебного пристава области получил девять лет лишения свободы в колонии строго режима. 24-летнему мужчине было предъявлено обвинение по статье незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Следствие установило, что молодой человек хотел заработать деньги на свадьбу и решил приобретать, а затем продавать наркотики. Он купил вещество, масса которого была 60 грамм, и разложил его в 40 пакетиков, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Молодой человек успел десять пакетов оставить в тайниках, которые расположены в Первомайском районе Новосибирска.

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека с 30 сверстками в сентябре этого года, наркотические вещества были изъяты.

Молодой человек — сын главного судебного пристава региона признал свою вину и раскаялся на первом заседании суда, сообщает «НДН.инфо».