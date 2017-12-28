Водитель фуры погиб в ДТП под Новосибирском

Новосибирск, 28 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось на развязке Северного объезда и Колыванского шоссе в Новосибирской области утром 28 декабря: водитель фуры марки Volvo погиб. Отмечается, что он скончался от полученных травм на месте автомобильной аварии.

Снегоуборочная машина Scania, которая двигалась в сторону Краснояровского шоссе, зацепилась ковшом за ограждение, и в результате чего задняя часть транспортного средства выехала на встречную полосу, по которой в это же время ехала фура. Удар оказался таким сильным, что кабина Volvo была сильна повреждена.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают ГИБДД, следственная группа и сотрудники РосАвтоДора, сообщается на странице «Автоспас Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».