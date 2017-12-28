Nissan разорвало в ДТП на трассе в Новосибирской области, есть погибший

Новосибирск, 28 декабря. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на 54-м километре трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий 28 декабря. Столкнулись две иномарки: автомобиль Nissan Cefiro разорвало на две части.

Водитель Nissan Cefiro погиб на месте автомобильной аварии до приезда сотрудников скорой помощи, три человека — водитель и два пассажира Volkswagen — пострадали, сообщает «Газета Кемерова». Медики осматривают пострадавших, информация об их состоянии отсутствует на данный момент

Водитель автомобиля марки Nissan ехал со стороны Новосибирска и выехал на встречную полосу по неустановленной причине. По встречной полосе двигался Volkswagen, который, предположительно, пыталась уйти от столкновения. В результате удара Nissan разорвало на две части: передняя осталась на обочине, задняя в кювете, сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».