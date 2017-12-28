Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Мы дух им сломили»: Захарченко заявил о победе Донбасса над Киевом
Происшествия
Nissan разорвало в ДТП на трассе в Новосибирской области, есть погибший
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Nissan разорвало в ДТП на трассе в Новосибирской области, есть погибший

    12:55  28 Декабря 2017  /обновлено: 12:55  28 Декабря 2017
    125

    Nissan разорвало в ДТП на трассе в Новосибирской области, есть погибший

    Новосибирск, 28 декабря. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на 54-м километре трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий 28 декабря. Столкнулись две иномарки: автомобиль Nissan Cefiro разорвало на две части.

    Водитель Nissan Cefiro погиб на месте автомобильной аварии до приезда сотрудников скорой помощи, три человека — водитель и два пассажира Volkswagen — пострадали, сообщает «Газета Кемерова». Медики осматривают пострадавших, информация об их состоянии отсутствует на данный момент

    Водитель автомобиля марки Nissan ехал со стороны Новосибирска и выехал на встречную полосу по неустановленной причине. По встречной полосе двигался Volkswagen, который, предположительно, пыталась уйти от столкновения. В результате удара Nissan разорвало на две части: передняя осталась на обочине, задняя в кювете, сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #новосибирская область #погибший
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        60
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        278
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        3457
        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        8:29   28 Декабря 2017
        528