Отец двоих детей пропал после поездки в шиномонтаж в Новосибирске

Новосибирск, 28 декабря. Отец двоих детей пропал после того, как заехал на своем автомобиле в шиномонтаж. Житель Новосибирска пропал при загадочных обстоятельствах в субботу, 23 декабря.

Вечером мужчина заехал на своем светло-зеленом автомобиле Toyota Passo на шиномонтажку, которая находится по адресу Бетонная, 4. Сотрудники учреждения видели его последний раз, после чего информация о его местонахождении не поступала.

Волонтеры «ДоброСпас-Новосибирск Содружество волонтеров» разместили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» информацию о пропавшем. Приметы мужчины: 1988 года рождения, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Он был одет в камуфляжный костюм серо-белого цвета, под ним была черная куртка.