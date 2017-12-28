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Отец двоих детей пропал после поездки в шиномонтаж в Новосибирске
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    Отец двоих детей пропал после поездки в шиномонтаж в Новосибирске

    11:28  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:28  28 Декабря 2017
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    Отец двоих детей пропал после поездки в шиномонтаж в Новосибирске

    Новосибирск, 28 декабря. Отец двоих детей пропал после того, как заехал на своем автомобиле в шиномонтаж. Житель Новосибирска пропал при загадочных обстоятельствах в субботу, 23 декабря.

    Вечером мужчина заехал на своем светло-зеленом автомобиле Toyota Passo на шиномонтажку, которая находится по адресу Бетонная, 4. Сотрудники учреждения видели его последний раз, после чего информация о его местонахождении не поступала.

    Волонтеры «ДоброСпас-Новосибирск Содружество волонтеров» разместили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» информацию о пропавшем. Приметы мужчины: 1988 года рождения, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Он был одет в камуфляжный костюм серо-белого цвета, под ним была черная куртка.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #пропал человек
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