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«Умная остановка» начала работать на улице Новосибирска
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    «Умная остановка» начала работать на улице Новосибирска

    20:50  27 Декабря 2017  /обновлено: 20:50  27 Декабря 2017
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    «Умная остановка» начала работать на улице Новосибирска

    Новосибирск, 27 декабря. «Умная остановка» начала работать в Новосибирске в среду, 27 декабря. Новшество расположилось на остановке «Дом Ленина» около администрации Новосибирска и здания филармонии.

    «Умная остановка» обладает пятью параметрами: панелью информации о транспорте, кнопкой 112, бесплатным Wi-Fi, видеонаблюдением и «розетками» для зарядки мобильных телефонов, сообщают новостные источники региональных СМИ. Жители и гости города могут узнать информацию о движении транспорта: когда и какой автобус приедет на остановку. Беспроводной интернет по Wi-Fi будет работать в радиусе 30 метров. Кроме этого для удобства граждан поставили четыре USB-входа для зарядки любого гаджета.

    Если горожанам понравится новая «умная остановка», то на улицах Новосибирска будут появляться современные остановки. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #умная остановка
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