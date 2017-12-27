«Умная остановка» начала работать на улице Новосибирска

Новосибирск, 27 декабря. «Умная остановка» начала работать в Новосибирске в среду, 27 декабря. Новшество расположилось на остановке «Дом Ленина» около администрации Новосибирска и здания филармонии.

«Умная остановка» обладает пятью параметрами: панелью информации о транспорте, кнопкой 112, бесплатным Wi-Fi, видеонаблюдением и «розетками» для зарядки мобильных телефонов, сообщают новостные источники региональных СМИ. Жители и гости города могут узнать информацию о движении транспорта: когда и какой автобус приедет на остановку. Беспроводной интернет по Wi-Fi будет работать в радиусе 30 метров. Кроме этого для удобства граждан поставили четыре USB-входа для зарядки любого гаджета.

Если горожанам понравится новая «умная остановка», то на улицах Новосибирска будут появляться современные остановки.