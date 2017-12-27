Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
СК подтвердил информацию о взрыве самодельной бомбы в Петербурге
Спорт
«Сибирь» вырвала победу у «Сочи» благодаря шайбе Конькова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Сибирь» вырвала победу у «Сочи» благодаря шайбе Конькова

    19:23  27 Декабря 2017  /обновлено: 19:24  27 Декабря 2017
    48

    «Сибирь» вырвала победу у «Сочи» благодаря шайбе Конькова

    Новосибирск, 27 декабря. Хоккейный клуб из Новосибирска «Сибирь» одержала победу над клубом «Сочи» благодаря забитой шайбе Сергея Конькова. Встреча, проходившая на стадионе в Новосибирске, завершилась со счетом 4:3.

    Открыли счет в матче хоккеисты «Сочи» на четвертой минуте, однако преимущество не смогли удержать, и уже после первого периода были ничья. Во второй двадцатиминутке обе команды забили по шайбе, и счет по-прежнему был равный. И в третьем периоде, когда счет стал 3:3, финальную точку поставил хоккеист «Сибири» Сергей Коньков.

    «Очень важно, что в этой игре нам[«Сибири»] удалось, три раза уступая в счете, все-таки выиграть этот матч. <…> Уверенность приходит только через победы, поэтому я хотел поблагодарить ребят, что до конца игры сражали, бились и выиграли этот матч» — сообщает главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов на пресс-конференции.

    Следующий матч «Сибири» пройдет с казанским «Ак Барсом» 29 декабря, «Сочи» сыграют с «Барысом» в Астане в этот же день.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сочи #новосибирск #хоккей #кхл #хк сибирь #хк сочи
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Десять человек пострадали при взрыве в супермаркете в Петербурге

        Десять человек пострадали при взрыве в супермаркете в Петербурге

        19:52   27 Декабря 2017
        1442
        После стрельбы на фабрике «Меньшевик» предприятию может грозить административное наказание

        После стрельбы на фабрике «Меньшевик» предприятию может грозить административное наказание

        18:49   27 Декабря 2017
        282
        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        17:24   27 Декабря 2017
        1094
        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        13:48   27 Декабря 2017
        2883