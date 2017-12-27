«Сибирь» вырвала победу у «Сочи» благодаря шайбе Конькова

Новосибирск, 27 декабря. Хоккейный клуб из Новосибирска «Сибирь» одержала победу над клубом «Сочи» благодаря забитой шайбе Сергея Конькова. Встреча, проходившая на стадионе в Новосибирске, завершилась со счетом 4:3.

Открыли счет в матче хоккеисты «Сочи» на четвертой минуте, однако преимущество не смогли удержать, и уже после первого периода были ничья. Во второй двадцатиминутке обе команды забили по шайбе, и счет по-прежнему был равный. И в третьем периоде, когда счет стал 3:3, финальную точку поставил хоккеист «Сибири» Сергей Коньков.

«Очень важно, что в этой игре нам[«Сибири»] удалось, три раза уступая в счете, все-таки выиграть этот матч. <…> Уверенность приходит только через победы, поэтому я хотел поблагодарить ребят, что до конца игры сражали, бились и выиграли этот матч» — сообщает главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов на пресс-конференции.

Следующий матч «Сибири» пройдет с казанским «Ак Барсом» 29 декабря, «Сочи» сыграют с «Барысом» в Астане в этот же день.