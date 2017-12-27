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Житель Новосибирска приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство рапирой
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    Житель Новосибирска приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство рапирой

    17:44  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:44  27 Декабря 2017
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    Житель Новосибирска приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство рапирой

    Новосибирск, 27 декабря. Суд признал жителя Новосибирска виновным в убийстве 32-летнего мужчины и приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Местный житель убил мужчину с помощью рапиры.

    Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, искал со своими друзьями тайники, где хранились наркотические вещества. Мимо проходил 32-летний молодой человек и сделал им замечание, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Между ними возник конфликт, который перерос в драку.

    Знакомый подсудимого подошел к своей машине и достал рапиру, и злоумышленник забрал у приятеля оружие и ударил не менее двух раз в область грудной клетки. Молодой человек от полученных ранений скончался.

    «Подсудимый полностью признал свою вину в убийстве, уточнив, что несмотря на распитые накануне спиртосодержащие напитки он не находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

    Инцидент произошел в июле этого года около дома по улице Авиастроителей в Новосибирске.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #убийство #новосибирск
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