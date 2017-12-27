Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Москвичи смогут увидеть новогоднюю суперлуну
Происшествия
Двое мужчин провалились под лед на реке Обь в Новосибирской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Двое мужчин провалились под лед на реке Обь в Новосибирской области

    10:15  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:15  27 Декабря 2017
    301

    Двое мужчин провалились под лед на реке Обь в Новосибирской области

    Новосибирск, 27 декабря. Спасатели ищут двух мужчин, которые, предположительно, провалились под лед в районе Усть-Тулы на реке Обь в Новосибирской области.

    Спасатели нашли место провала, на данный момент водолазы занимаются поиском двух рыбаков на акватории реки Обь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. 

    «Им [спасателям] предстоит провести сложнейшие водолазные работы на замерзшей реке с сильным подледным течением» — сообщает пресс-служба ведомства.

    Информация о том, что мужчины 1962 и 1981 годов рождения катались на снегоходе и пропали, поступила в полицию в понедельник, 25 декабря. На место происшествия сразу же выехали спасатели, сотрудники полиции. Ранее специалисты и местные жители искали мужчин на берегу. 

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #новосибирск #рыбаки #новосибирская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        227
        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        11:16   27 Декабря 2017
        233
        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        10:37   27 Декабря 2017
        1338
        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        8:07   27 Декабря 2017
        1090