Двое мужчин провалились под лед на реке Обь в Новосибирской области

Новосибирск, 27 декабря. Спасатели ищут двух мужчин, которые, предположительно, провалились под лед в районе Усть-Тулы на реке Обь в Новосибирской области.

Спасатели нашли место провала, на данный момент водолазы занимаются поиском двух рыбаков на акватории реки Обь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«Им [спасателям] предстоит провести сложнейшие водолазные работы на замерзшей реке с сильным подледным течением» — сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о том, что мужчины 1962 и 1981 годов рождения катались на снегоходе и пропали, поступила в полицию в понедельник, 25 декабря. На место происшествия сразу же выехали спасатели, сотрудники полиции. Ранее специалисты и местные жители искали мужчин на берегу.