Житель Новосибирска подозревается в убийстве мужа любовницы

Новосибирск, 27 декабря. Тело 38-летнего мужчины обнаружили около общежития, расположенного на улице Петухова в Новосибирске. На место происшествия незамедлительно выехала полиция. В убийстве подозревается 34-летний местный житель — приятель супруги потерпевшего.

Злоумышленник ударил мужчину ножом в область сердца, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. Между супругами возник конфликт, и в квартиру приехал приятель женщины, он, воспользовавшись ножом, решил разрешить конфликт. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 24 декабря.

На данный момент назначены экспертизы: судебно-медицинская и молекулярно-генетическая. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «убийство», подозреваемый заключен под стражу.