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Житель Новосибирска подозревается в убийстве мужа любовницы
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    Житель Новосибирска подозревается в убийстве мужа любовницы

    9:59  27 Декабря 2017  /обновлено: 9:59  27 Декабря 2017
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    Житель Новосибирска подозревается в убийстве мужа любовницы

    Новосибирск, 27 декабря. Тело 38-летнего мужчины обнаружили около общежития, расположенного на улице Петухова в Новосибирске. На место происшествия незамедлительно выехала полиция. В убийстве подозревается 34-летний местный житель — приятель супруги потерпевшего.

    Злоумышленник ударил мужчину ножом в область сердца, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. Между супругами возник конфликт, и в квартиру приехал приятель женщины, он, воспользовавшись ножом, решил разрешить конфликт. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 24 декабря.

    На данный момент назначены экспертизы: судебно-медицинская и молекулярно-генетическая. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «убийство», подозреваемый заключен под стражу.

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #новосибирск
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