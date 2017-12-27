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Две женщины пострадали в ДТП с участием трех иномарок в Новосибирске
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    Две женщины пострадали в ДТП с участием трех иномарок в Новосибирске

    9:41  27 Декабря 2017  /обновлено: 9:42  27 Декабря 2017
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    Две женщины пострадали в ДТП с участием трех иномарок в Новосибирске

    Новосибирск, 27 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех иномарок — Toyota Harrier, Nissan Note и Renault Logan — произошло в Ленинском районе Новосибирска. В автомобильной аварии пострадали две женщины.

    Травмы получили женщины, находившиеся в автомобиле Nissan, сообщают новостные источники региональных СМИ. Пассажирка иномарки получила переломы грудины, ребер, а также ушибы тазобедренного сустава, водитель получила множественные ушибы конечностей, туловища и коленей. Их доставили в медицинское учреждение.

    Автомобильная авария случилась на улице Станиславского вечером во вторник, 26 декабря. Женщина за рулем Nissan не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась сперва в Toyota, а затем в Renault.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #новосибирск #пострадавшие
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