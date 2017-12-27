Проезд по улице Жилиной в центре Новосибирска закрыт до конца года

Новосибирск, 27 декабря. Накануне проезд по улице Ольги Жилиной в Центральном районе Новосибирска был ограничен в связи с проведением ремонтных работ водопровода.

«Горводоканал» планирует завершить работы 31 декабря. До этого времени для проезда будет закрыт участок улицы Ольги Жилиной от улицы Писарева до улицы Островского, сообщает городская мэрия.

Объехать участок автомобилисты смогут по улицам Демьяна Бедного и Некрасова. Водителей просят быть внимательными, обращать внимание на дорожные знаки и информационные щиты и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее агентство «Ридус» сообщало, что активисты Общероссийского народного фронта будут контролировать «зимний» ремонт дорог.