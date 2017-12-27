Житель Новосибирска «вызвал самолет», устав от 8-балльных пробок

Новосибирск, 27 декабря. Житель Новосибирска «вызвал самолет», устав от пробок, возникших утром в Новосибирске.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», 27 декабря в Новосибирске зафиксированы пробки в восемь баллов. Отмечается, что уровень загруженности дорог города достиг пика к 08.30. При этом, по словам самих горожан в социальных сетях, такая ситуация наблюдается третьи сутки подряд.

Пользователи в Сети жалуются на возникшую ситуацию, есть и те, кто отнесся к заторам с иронией. Один из местных жителей опубликовал в «Яндекс.Пробках» сообщение: «Вызываю самолет».

Как ранее сообщало издание «Ридус», уставший от пробок автолюбитель самовольно изменил дорожную разметку.