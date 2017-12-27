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Житель Новосибирска «вызвал самолет», устав от 8-балльных пробок
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    Житель Новосибирска «вызвал самолет», устав от 8-балльных пробок

    7:53  27 Декабря 2017  /обновлено: 7:53  27 Декабря 2017
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    Житель Новосибирска «вызвал самолет», устав от 8-балльных пробок

    Новосибирск, 27 декабря. Житель Новосибирска «вызвал самолет», устав от пробок, возникших утром в Новосибирске.

    По данным сервиса «Яндекс.Пробки», 27 декабря в Новосибирске зафиксированы пробки в восемь баллов. Отмечается, что уровень загруженности дорог города достиг пика к 08.30. При этом, по словам самих горожан в социальных сетях, такая ситуация наблюдается третьи сутки подряд.

    Пользователи в Сети жалуются на возникшую ситуацию, есть и те, кто отнесся к заторам с иронией. Один из местных жителей опубликовал в «Яндекс.Пробках» сообщение: «Вызываю самолет».

    Как ранее сообщало издание «Ридус», уставший от пробок автолюбитель самовольно изменил дорожную разметку.  

    Житель Новосибирска «вызвал самолет», устав от 8-балльных пробок

    Автор: Алия Садыкова
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    #новосибирск #пробка
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