Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Кабмин до 15 февраля разработает меры поддержки транспорта на СПГ по поручению Путина
Общество
Движение транспорта по улицам Новосибирска парализовано из-за снегопада
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Движение транспорта по улицам Новосибирска парализовано из-за снегопада

    17:44  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:44  26 Декабря 2017
    93

    Движение транспорта по улицам Новосибирска парализовано из-за снегопада

    Новосибирск, 26 декабря. Движение по улицам Новосибирска затруднено из-за непогоды.

    По информации региональных новостных источников, в настоящее время в областном центре наблюдаются вторые за декабрь девятибалльные пробки. На правом берегу образовалась пробка на Мочищенском шоссе, улицах Богдана Хмельницкого, Учительской, Авиастроителей, 25 лет Октября. Скорость движения составляет до трех километров в час. Также движение автомобильного транспорта парализовано на Бердском шоссе и основных улицах Академгородка.  

    Кроме этого, в городе произошло около 20 дорожно-транспортных происшествий. Причиной образования пробок и автомобильных аварий стал снегопад.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #новосибирск #снегопад #пробки
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        18:22   26 Декабря 2017
        611
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        257
        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        15:44   26 Декабря 2017
        153
        Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу

        Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу

        11:09   26 Декабря 2017
        758