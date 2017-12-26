Движение транспорта по улицам Новосибирска парализовано из-за снегопада

Новосибирск, 26 декабря. Движение по улицам Новосибирска затруднено из-за непогоды.

По информации региональных новостных источников, в настоящее время в областном центре наблюдаются вторые за декабрь девятибалльные пробки. На правом берегу образовалась пробка на Мочищенском шоссе, улицах Богдана Хмельницкого, Учительской, Авиастроителей, 25 лет Октября. Скорость движения составляет до трех километров в час. Также движение автомобильного транспорта парализовано на Бердском шоссе и основных улицах Академгородка.

Кроме этого, в городе произошло около 20 дорожно-транспортных происшествий. Причиной образования пробок и автомобильных аварий стал снегопад.