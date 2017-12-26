ДТП с грузовиком сковало движение транспорта на шоссе в Новосибирской области

Оренбург, 26 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием машины МАЗ случилось на Бердском шоссе в Новосибирской области, на месте аварии образовалась пробка.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на слова очевидцев в социальных сетях, авария произошла во вторник, 26 декабря, в дневное время суток: водитель грузовика МАЗ с прицепом не справился с управлением и влетел в световую опору, после чего чугунные батареи и детали оборудования оказались на проезжей части. Очевидцы ДТП пишут в соцсетях: