ДТП с грузовиком сковало движение транспорта на шоссе в Новосибирской области
Оренбург, 26 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием машины МАЗ случилось на Бердском шоссе в Новосибирской области, на месте аварии образовалась пробка.
Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на слова очевидцев в социальных сетях, авария произошла во вторник, 26 декабря, в дневное время суток: водитель грузовика МАЗ с прицепом не справился с управлением и влетел в световую опору, после чего чугунные батареи и детали оборудования оказались на проезжей части. Очевидцы ДТП пишут в соцсетях:
«Полуприцеп МАЗа разложился, металлолом из кузова разлетелся по проезжей части. На месте работают пожарные и спасатели. Образовалась пробка в обоих направлениях, со стороны Бердска перекрыты две полосы движения».