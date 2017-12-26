Новосибирские физики предложили новый метод лечения рака

Новосибирск, 26 декабря. Ученые из Новосибирска предложили новый метод лечения онкологических заболеваний с помощью рентгена.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на информацию, опубликованную в издании «Наука в Сибири», учёные предложили лечить рак рентгеном, который необходимо использовать в определенных дозах для получения результата.

Сотрудники Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН после проведения исследований на животных сделали вывод, что если воздействовать на пораженный раком участок, используя сеточку из рентгеновских пучков, то больные клетки умирают. Заведующий лабораторий ИЯФ СО РАН, член-корреспондент РАН Николай Винокуров отмечает: