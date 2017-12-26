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Больницы Новосибирской области получили 20 новых автомобилей
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    Больницы Новосибирской области получили 20 новых автомобилей

    10:56  26 Декабря 2017  /обновлено: 10:58  26 Декабря 2017
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    Больницы Новосибирской области получили 20 новых автомобилей

    Новосибирск, 26 декабря. Два десятка новых машин скорой помощи получили больницы Новосибирска и Новосибирской области.

    Как сообщает правительство Новосибирской области на официальном сайте, 20 новых автомобилей и один автобус для транспортировки маломобильных людей направили в медицинские учреждения, которые нуждаются в обновлении техники.

    Врио губернатора Андрей Травников отметил на церемонии вручения ключей от транспорта, что перед новогодними праздниками укомплектована целая автоколонна автомобилей. Врио министра здравоохранения региона Олег Иванинский подчеркнул:

    «Пять автомобилей уйдет на станцию скорой медицинской помощи в Новосибирск, остальные — в районы области…Машины трех категорий…, в том числе автомобили УАЗ, которые будут работать в условиях трудной проходимости в сельских районах».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск #машины #скорая
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