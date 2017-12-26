Больницы Новосибирской области получили 20 новых автомобилей

Новосибирск, 26 декабря. Два десятка новых машин скорой помощи получили больницы Новосибирска и Новосибирской области.

Как сообщает правительство Новосибирской области на официальном сайте, 20 новых автомобилей и один автобус для транспортировки маломобильных людей направили в медицинские учреждения, которые нуждаются в обновлении техники.

Врио губернатора Андрей Травников отметил на церемонии вручения ключей от транспорта, что перед новогодними праздниками укомплектована целая автоколонна автомобилей. Врио министра здравоохранения региона Олег Иванинский подчеркнул: