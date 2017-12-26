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Устроившую дебош пьяную пассажирку сняли с самолета в Новосибирске
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    Устроившую дебош пьяную пассажирку сняли с самолета в Новосибирске

    10:29  26 Декабря 2017  /обновлено: 10:29  26 Декабря 2017
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    Устроившую дебош пьяную пассажирку сняли с самолета в Новосибирске

    Новосибирск, 26 декабря. Пассажирка самолета, летевшего из Екатеринбурга в Хабаровск, сняли с рейса в Новосибирске за пьяный дебош.

    Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службу МВД России, пассажирка авиарейса Екатеринбург — Новосибирск — Хабаровск находилась в состоянии алкогольного опьянения, громко ругалась, используя нецензурную лексику, и пыталась открыть дверь лайнера. Женщину сняли с рейса в новосибирском аэропорту «Толмачёво». Официальный представитель ведомства Ирина Волк пояснила:

    «Обской городской суд, рассмотрев материалы дела в отношении авиапассажирки, нарушившей общественный порядок на борту воздушного судна, назначил наказание в виде штрафа в тысячу рублей».

    Отмечается, что женщина избежала административного ареста ввиду того, что у нее есть десятилетняя дочь. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самолет #новосибирск #пассажир #аэропорт #лайнер
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