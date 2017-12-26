Устроившую дебош пьяную пассажирку сняли с самолета в Новосибирске

Новосибирск, 26 декабря. Пассажирка самолета, летевшего из Екатеринбурга в Хабаровск, сняли с рейса в Новосибирске за пьяный дебош.

Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службу МВД России, пассажирка авиарейса Екатеринбург — Новосибирск — Хабаровск находилась в состоянии алкогольного опьянения, громко ругалась, используя нецензурную лексику, и пыталась открыть дверь лайнера. Женщину сняли с рейса в новосибирском аэропорту «Толмачёво». Официальный представитель ведомства Ирина Волк пояснила:

«Обской городской суд, рассмотрев материалы дела в отношении авиапассажирки, нарушившей общественный порядок на борту воздушного судна, назначил наказание в виде штрафа в тысячу рублей».

Отмечается, что женщина избежала административного ареста ввиду того, что у нее есть десятилетняя дочь.