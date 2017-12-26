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Женщина погибла в ДТП с фурой под Новосибирском
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    Женщина погибла в ДТП с фурой под Новосибирском

    7:29  26 Декабря 2017  /обновлено: 7:29  26 Декабря 2017
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    Женщина погибла в ДТП с фурой под Новосибирском

    Новосибирск, 26 декабря. Под Новосибирском женщина погибла в лобовом столкновении с фурой.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло днем 25 декабря в Барышево. 27-летняя жительница Кольцово, двигаясь на автомобиле Toyota Corona, выехала на встречную полосу движения и врезалась в фуру Scania.

    Водитель легковушки погибла на месте.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дтп #авария #новосибирск #смерть
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