Женщина погибла в ДТП с фурой под Новосибирском

Новосибирск, 26 декабря. Под Новосибирском женщина погибла в лобовом столкновении с фурой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло днем 25 декабря в Барышево. 27-летняя жительница Кольцово, двигаясь на автомобиле Toyota Corona, выехала на встречную полосу движения и врезалась в фуру Scania.

Водитель легковушки погибла на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.