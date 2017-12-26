Женщина погибла в ДТП с фурой под Новосибирском
Новосибирск, 26 декабря. Под Новосибирском женщина погибла в лобовом столкновении с фурой.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло днем 25 декабря в Барышево. 27-летняя жительница Кольцово, двигаясь на автомобиле Toyota Corona, выехала на встречную полосу движения и врезалась в фуру Scania.
Водитель легковушки погибла на месте.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
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