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Подозреваемые в убийстве студентки задержаны в Новосибирске
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    Подозреваемые в убийстве студентки задержаны в Новосибирске

    13:27  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:27  25 Декабря 2017
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    Подозреваемые в убийстве студентки задержаны в Новосибирске

    Новосибирск, 25 декабря. Полиция Новосибирска задержала двоих мужчин по подозрению в убийстве 19-летней девушки, тело которой обнаружили в хозяйственной сумке.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах гибели 19-леней девушки, тело которой нашли 22 декабря около 14:30 часов дня по местному времени на обочине дороги возле леса недалеко от одного из дома, расположенного на улице Софийской в Советском районе. Девушка пропала 21 декабря, родители обратились в полицию.  

    В настоящее время следствие продолжает расследование, по пдозрению в убийстве задержаны мужчины в возрасте 26 и 28 лет. В понедельник, 25 декабря, суд рассмотрит вопрос о заключении их под стражу, отмечают региональные СМИ.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск
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