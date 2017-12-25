Подозреваемые в убийстве студентки задержаны в Новосибирске

Новосибирск, 25 декабря. Полиция Новосибирска задержала двоих мужчин по подозрению в убийстве 19-летней девушки, тело которой обнаружили в хозяйственной сумке.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах гибели 19-леней девушки, тело которой нашли 22 декабря около 14:30 часов дня по местному времени на обочине дороги возле леса недалеко от одного из дома, расположенного на улице Софийской в Советском районе. Девушка пропала 21 декабря, родители обратились в полицию.

В настоящее время следствие продолжает расследование, по пдозрению в убийстве задержаны мужчины в возрасте 26 и 28 лет. В понедельник, 25 декабря, суд рассмотрит вопрос о заключении их под стражу, отмечают региональные СМИ.