Учитель, спасший детей при пожаре, погиб с семьей в ДТП под Новосибирском

Новосибирск, 24 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, случившееся на 80-м километре трассы Р-255 в Новосибирской области, унесло жизни троих человек. Как стало известно, один из погибших учитель физкультуры, который спас двух детей и пожилую женщину при пожаре.

В автомобильной аварии, где машины столкнулись лоб в лоб, погибли женщина и несовершеннолетняя девочка. В Volkswagen Polo не сработали подушки безопасности, сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участниками которого стали Mitsubishi Fuso и Volkswagen Polo. По словам очевидцев, на дороге был ужасный гололед.