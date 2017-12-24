Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
ЦИК России напомнил, как потенциальный кандидат становится официальным
Происшествия
Учитель, спасший детей при пожаре, погиб с семьей в ДТП под Новосибирском
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Учитель, спасший детей при пожаре, погиб с семьей в ДТП под Новосибирском

    20:33  24 Декабря 2017  /обновлено: 20:33  24 Декабря 2017
    358

    Учитель, спасший детей при пожаре, погиб с семьей в ДТП под Новосибирском

    Новосибирск, 24 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, случившееся на 80-м километре трассы Р-255 в Новосибирской области, унесло жизни троих человек. Как стало известно, один из погибших учитель физкультуры, который спас двух детей и пожилую женщину при пожаре.

    В автомобильной аварии, где машины столкнулись лоб в лоб, погибли женщина и несовершеннолетняя девочка. В Volkswagen Polo не сработали подушки безопасности, сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участниками которого стали Mitsubishi Fuso и Volkswagen Polo. По словам очевидцев, на дороге был ужасный гололед.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #новосибирская область
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть