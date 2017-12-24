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Пьяный водитель устроил массовое ДТП на дороге в Новосибирске
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    Пьяный водитель устроил массовое ДТП на дороге в Новосибирске

    13:28  24 Декабря 2017  /обновлено: 13:28  24 Декабря 2017
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    Пьяный водитель устроил массовое ДТП на дороге в Новосибирске

    Новосибирск, 24 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие устроил водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в Центральном районе Новосибирска.

    Автомобильная авария с участием трех иномарок — Volkswagen, Mercedes-Benz и Honda Accord — произошла на перекрестке улиц Гоголя и Семьи Шамшиных. Водитель Volkswagen врезался в другой немецкий автомобиль, от удара который вылетел на встречную полосу и столкнулся с Honda Accord, сообщают новостные источники региональных СМИ.

    Ранее сообщалось, что в автомобильной аварии, участниками которой стали Toyota Mark II и Ford, пострадали два пассажира, которые находились в американском транспортном средстве. Отмечается, что водитель Toyota был пьяным.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #новосибирск
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