Пьяный водитель устроил массовое ДТП на дороге в Новосибирске

Новосибирск, 24 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие устроил водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в Центральном районе Новосибирска.

Автомобильная авария с участием трех иномарок — Volkswagen, Mercedes-Benz и Honda Accord — произошла на перекрестке улиц Гоголя и Семьи Шамшиных. Водитель Volkswagen врезался в другой немецкий автомобиль, от удара который вылетел на встречную полосу и столкнулся с Honda Accord, сообщают новостные источники региональных СМИ.

Ранее сообщалось, что в автомобильной аварии, участниками которой стали Toyota Mark II и Ford, пострадали два пассажира, которые находились в американском транспортном средстве. Отмечается, что водитель Toyota был пьяным.